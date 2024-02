Ученые выявили молекулярный механизм потери слуха

A.Laule/Global Look Press

Ученые из Питтсбургского университета в США обнаружили, что потеря слуха, вызванная громким шумом, связана с избытком минерала цинка, который необходим для правильного функционирования клеток внутреннего уха. Результаты опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Известно, что воздействие импульсного шума (например, выстрел или звуковой сигнал) может привести к внезапной потере слуха. Дело в том, что звук чрезмерно стимулирует чувствительные слуховые клетки, что приводит к их необратимому повреждению. Американские ученые стремились выяснить, какие именно молекулярные механизмы лежат в основе разрушения клеток.

В ходе экспериментов на лабораторных мышах исследователи выяснили, что через несколько часов после воздействия громкого шума во внутреннем животных мышей резко возрастает уровень цинка. Воздействие громких звуков вызывает интенсивное высвобождение цинка во внешнее и внутриклеточное пространство, что, в конечном итоге, приводит к повреждению клеток и нарушает нормальную межклеточную коммуникацию.

Также было обнаружена, что такая потеря слуха частично обратима. Научный коллектив выяснил, что существуют препараты, работающие как «молекулярные губки». Они могут улавливать избыток свободного цинка в тканях и нейтрализовать его. Это открытие может поспособствовать разработке новых методов лечения глухоты.

