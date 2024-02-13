Революционный способ реанимации удвоит выживаемость некоторых пациентов

Подвид дефибрилляции «DSED» может повысить выживаемость некоторых пациентов с остановкой сердца в два раза. Новая Зеландия стала второй страной (после Канады), внесшей эту процедуру в национальные рекомендации, сообщает The Conversation.

Выживание при остановке сердца во многом зависит от эффективной и ранней дефибрилляции — восстановления электрических ритмов в сердце. Однако около 20% пациентов, у которых остановка сердца вызвана фибрилляцией желудочков, не реагируют на стандартный подход к дефибрилляции.

Альтернативой для них может быть «двойная последовательная внешняя дефибрилляция» (DSED). При этом методе подушечки для дефибриллятора крепятся отлично от обычной реанимации и используются два дефибриллятора. По данным недавнего исследования, этот подход может более чем удвоить шансы на выживание пациентов с фибрилляцией желудочков или желудочковой тахикардией без пульса.

В рекомендациях Новой Зеландии теперь указано, что если фибрилляция желудочков или желудочковая тахикардия без пульса сохраняются после двух разрядов со стандартной дефибрилляцией, следует применять метод DSED. Необходимо иметь два дефибриллятора, а персонал должен быть обучен новому подходу.

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