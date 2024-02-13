Регулярное посещение стоматолога снижает риск импотенции, сообщили в Минздраве

Регулярное посещение стоматолога позволяет выявить рак ротовой полости на ранней стадии, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и импотенции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава МО.

Посещать стоматолога важно не только для здоровья зубов, но и для проверки на рак ротовой полости, сообщает Минздрав МО. Особенно важно посетить врача при образованиях и язвах во рту, которые долгое время не заживают, при подвижности зубов и болях.

«Сроки выявления имеют жизненно важное значение. Раз в полгода рекомендовано проходить онкоскрининг. На первой стадии рака ротовой полости стойкой ремиссии можно достичь в 95% случаев. 80% заболеваний полости рта – онкология», — рассказала заведующая стоматологическим отделением сложных случаев МОНИКИ им. Владимирского Малкан Амхадова.

От состояния зубов зависит и общее здоровье: при плохой гигиене агрессивные бактерии полости рта проникают в кровеносные сосуды, повышая риск заболеваний сердца, сосудов и ЖКТ, сахарного диабета и всех видов ревматизма. Здоровье полости рта влияет и на состояние беременной женщины и плода, а также часто вызывает импотенцию у мужчин.

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