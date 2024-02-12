Врач перечислила осложнения при эпилепсии пожилого возраста

Эпилепсия пожилого возраста имеет два осложнения: первое – она может ускорить естественное снижение когнитивных функций, второе – она опасна переломами, которые в пожилом возрасте могут быть фатальными. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор, доктор медицинских наук, вице-президент «Объединения врачей-эпилептологов и пациентов» России, научный куратор Центра неврологии, эпилептологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б.В. Петровского, эпилептолог Кира Воронкова.

«После 60 лет у человека происходит естественное снижение когнитивных функций по разным причинам, например, из-за болезни Альцгеймера. Эпилепсия может только ускорить это снижение, но стать причиной не может. Она просто не успеет самостоятельно сделать это. Раньше, когда не было эффективных методов терапии заболевания и больной человек все время подвергался приступам, он мог распадаться и деградировать. Сегодня, при правильном лечении, пациент может спокойно дожить и до 90 лет», – отметила Воронкова.

По ее словам, риск получить переломы при падении во время эпиприступа – самое опасное осложнение, которое врачи пытаются предотвратить.

«Одно из главных осложнений — это переломы при падениях. Часто после 60 лет у людей диагностируется остеопороз (снижение плотности костей), поэтому падение может закончиться фатальным переломом», – заключила эпилептолог.

Подробнее о том, почему возникает эпилепсия, когда может начать приступ, почему эпилепсия может начаться после 60 лет и чем это опасно — в интервью Воронковой «Газете.Ru».

Ранее ученые выявили новый потенциальный способ лечения эпилепсии.