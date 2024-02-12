Мужчина частично ослеп после сна лицом вниз в состоянии алкогольного опьянения

Мужчине в возрасте 44 лет, обратившемуся в отделение неотложной помощи в городе Пузи (Тайвань), диагностировали паралич глазных мышц и ишемическую оптическую нейропатию (потерю зрения из-за повреждения зрительного нерва) в левом глазу. Издание Daily Mail сообщает, что, вероятнее всего, это произошло вследствие сна лицом вниз в состоянии алкогольного опьянения.

44-летний пациент обратился в Тайваньскую Мемориальную больницу Чанг Гун с жалобами на боль и потерю зрения в левом глазу. Он сообщил, что накануне принял лекарство от бессонницы и выпил большое количество алкогольных напитков, после чего потерял сознание на три часа. После пробуждения мужчина осознал, что потерял способность видеть левым плазом.

Врачам удалось установить, что пациент заснул в положении, при котором оказывалось длительное давление на поврежденный глаз. В связи с этим произошел паралич глазных мышц и начался проптоз — глазное яблоко стало выпадать из орбиты. Детальное обследование выявило геморрагический отек конъюнктивы и сетчатки. Внутриглазное давление при этом осталось нормальным.

Группа врачей обнаружила, что давление на глаз привело к разрыву кровеносных сосудов, которые находятся непосредственно под прозрачной поверхностью глаза. Следствием длительного сдавливания орбиты стала ишемическая оптическая нейропатия — потеря зрения из-за повреждения зрительного нерва по причине недостаточного кровоснабжения.

Известно, что для восстановления зрения пациент прошел курс лечения системными глюкокортикоидами в высоких дозах. Однако способность видеть левым глазом не восстановилась.

Отмечается, что такое состояние возникает у людей нечасто. В кругу врачей оно называется «ретинопатией субботнего вечера», что свидетельствует о повышенном риске получения травм такого рода в состоянии алкогольного опьянения.

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