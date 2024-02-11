В России создали удобрение из птичьего помета, восстанавливающее «здоровье» почвы

Ученые Сибирского федерального центра агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) на основе птичьего помета разработали комплексное удобрение, которое позволяет восстановить «здоровье» почвы. Оно позволяет уничтожить попадающие в почву сальмонеллы, кишечную палочку и другие вредные для человека микробы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СФНЦА РАН.

Особенностью удобрения стало применение в качестве основы птичьего помета, раньше шедшего в отходы производства, в сочетании с технологиями поточной стерилизации и добавлениями пробиотиков.

Почва загрязняется твердыми и жидкими отбросами, остатками растений, хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами. Особенно опасны сточные воды боен, мясокомбинатов, предприятий по переработке кожи, шерсти, которые могут содержать патогенные бактерии. В связи с этим почва может служить фактором передачи возбудителей инфекционных заболеваний.

В естественных природных условиях почва обладает способностью самоочищения и саморегуляции. Однако при антропогенном воздействии она истощается и теряет возможность к самоочищению, поэтому важно найти способы восстановления этой функции земель.

Специалистам СФНЦА РАН удалось установить, что особые группы патогенов, которые содержатся в птичьем помете, уничтожают попадающую в почву сальмонеллу, кишечную палочку и другие вредные для человека микробы. На их основе создаются удобрения, обладающие заданными требованиями, которые применяются в сельском хозяйстве. Однако действие таких удобрений очень узкое и направлено лишь на один вид носителей заболеваний.

Ученым удалось подобрать комбинацию полезных патогенов из птичьего помета так, что получилось создать недорогое многогранное удобрение. При разном сочетании групп патогенов, удобрение можно использовать для разных сельхозкультур и для разных типов почв. В настоящее время партия удобрения, созданного по инновационной технологии, проходит испытание в одном из хозяйств Татарстана.

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