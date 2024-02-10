Стало известно меню орбитальной станции «Тяньгун» в честь китайского Нового года

Участники миссии «Шэньчжоу-17» на борту китайской космической станции (CSS) «Тяньгун» присоединились к празднованию Нового года по лунному календарю. По этому случаю на «Тяньгун» прошло особое застолье, меню которого опубликовали в официальном аккаунте космической станции в социальной сети X (ранее — Twitter).

Согласно публикации, торжественный ужин состоял из национальных блюд, включая копченую рыбу, блинчики с зеленым луком, клейкие рисовые лепешки, жареную утку, суп с помидорами и яйцом, пельмени, рисовую кашу, булочки с кунжутом, фруктовые соки и другие деликатесы.

Экипаж «Шэньчжоу-17» вернется на Землю только апреле 2024 года, поэтому космическая трапеза была призвана несколько компенсировать отсутствие возможности провести праздник в кругу семьи. Миссия состоит из трех человек: командира Тана Хунбо, а также тайконавтов Тана Шэнцзе и Цзяна Синьлинь.

В 2024 году Новый год по восточному календарю наступил 10 февраля. Традиционно лунный Новый год начинается со второго новолуния после зимнего солнцестояния, то есть выпадает на период с 21 января по 20 февраля. Торжества продлятся 15 дней и закончатся в следующее полнолуние, которое наступит 24 февраля.

Ранее Китай запустил пилотируемый корабль к своей орбитальной станции «Тяньгун».