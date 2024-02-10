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Ученые выдвинули космическую теорию полного замерзания Земли 700 млн лет назад

SciAdv: Земля могла покрыться льдом в неопротерозое из-за ударов метеоритов

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Shutterstock/FOTODOM

Группа ученых из Чикагского и Йельского университетов в США вместе с австрийскими коллегами из Венского университета включились в дебаты о причинах полного обледенения Земли в неопротерозойскую эру более 700 млн лет назад. По их мнению, затяжное похолодание могли вызвать метеориты. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advance (SciAdv).

Известно, что около 717 млн лет назад Земля покрылась льдом от полюсов до экватора, превратившись в снежный шар. Планета находилась в таком состоянии следующие 52 млн лет.

Команда изучила возможность резкой смены климата из-за внешнего воздействия, вызванного падением астероида. Ученые провели компьютерное моделирование циркуляции атмосферы и океана, учитывающую образование морского льда в различных условиях.

Результаты показали, что при ударе крупного метеорита планета могла замерзнуть всего за 10 лет, причем толщина льда на экваторе достигла бы 10 метров — втрое больше, чем в современной Арктике. Такая скорость объясняется тем, что 700 млн лет назад планета уже была достаточно прохладным местом.

Ранее исследователи назвали причиной глобального обледенения Земли сокращение выбросов углекислого газа вулканами.

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