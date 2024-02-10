Ученые рассказали, помогает ли корейская квашеная капуста похудеть

Некоторые исследования показывают, что большее употребление кимчи и других ферментированных продуктов может способствовать похудению. Однако эти работы не доказали причинно-следственную связь, поэтому не стоит надеяться, что ежедневное поедание кимчи поможет быстрее похудеть. Об этом сообщает The Conversation.

Ферментированные продукты получают с помощью микробов (бактерий и/или дрожжей), которые ферментируют (переваривают) пищевые компоненты с образованием новых веществ. Примеры включают йогурт, сыр, кефир, чайный гриб, вино, пиво, квашеную капусту и кимчи. В результате ферментации пища становится кислой, что продлевает срок ее хранения. Ферментация также приводит к образованию новых питательных веществ, улучшающих видовой состав микробов в кишечнике.

В недавнем южнокорейском исследовании с участием 115 тысяч людей было показано, что употребление от одной до трех порций любого типа кимчи в день было связано с более низким риском ожирения у мужчин. Однако люди, которые съедали пять или более порций любого типа кимчи, весили больше, имели больший размер талии и чаще страдали ожирением. Исследование финансировалось Всемирным институтом кимчи. Авторы признали, что их исследование может доказывать только наличие корреляции, но не причинно-следственной связи.

Более надежные доказательства могут предоставить экспериментальные исследования, в которых ученые просят людей поменять рацион, а затем оценивают, как это повлияло на их здоровье. Одно такое исследование показало, что в желудке мужчин, которые выпивали 1,4 литра кисломолочных продуктов во время еды, пища находилась более продолжительное время. Это приводило к тому, что они дольше оставались сытыми и меньше ели. Другое исследование показало, что употребление 200 миллилитров кефира (небольшой стакан) снижало аппетит участников после употребления «быстрых» углеводов. В эксперименте, проведенном в Южной Корее, людям предлагалось съедать около 70 г в день ферментированных соевых бобов. К концу исследования у них снизился процент жира в организме, у женщин уменьшилась окружность талии. Однако изменений в весе ни мужчин, ни женщин не произошло. Систематический обзор всех исследований, изучавших влияние ферментированных продуктов на чувство сытости (ощущение сытости), не выявил никакого эффекта.

На сегодняшний день исследования не подтверждают, что ферментированные продукты помогают похудеть, заключает The Conversation. Кроме того, их употребление может привести к избытку соли в организме, что ранее было связано с повышенным риском гипертонии, болезней сердца и инсульта.

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