Палеонтологи открыли новое месторождение окаменелостей мирового значения

Международная группа ученых из Франции и Швейцарии обнаружила одно из самых богатых месторождений окаменелостей периода нижнего ордовика (около 470 млн лет назад). Оно расположено в регионе Монтань-Нуар на юге Франции. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

Палеонтологи нашли на площадке более 400 окаменелостей различной доисторической фауны, многие образцы которой хорошо сохранились. Находки содержат чрезвычайно редкие мягкие элементы древних моллюсков.

Анализ новой биоты (совокупности организмов на определенной территории) показал присутствие многоножек, креветок и других членистоногих, а также медуз, кораллов, губок и разнообразных водорослей.

Высокое биоразнообразие на месторождении позволяет предположить, что данный участок служил убежищем для видов, которые спасались от высоких температур на севере нынешней Франции, отметили ученые.

Специалисты подчеркнули, что открытие в Монтань-Нуар знаменует начало длительной исследовательской программы, включающей крупномасштабные раскопки и углубленный анализ окаменелостей.

Ранее палеонтологи случайно открыли новый вид древних акул, живших 65 млн лет назад.