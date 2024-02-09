Ученые выяснили, почему дети часто удивляются

Исследователи из Базельского университета в Швейцарии обнаружили, что эффективность обработки мозгом неожиданных стимулов возрастает со временем. Ослабление реакции на них связано с полным созреванием коры головного мозга. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

В ходе исследования ученые подвергли группу молодых мышей воздействию последовательности звуков. В то же время они отслеживали мозговую активность животных.

Используя эти данные, исследователи смогли понять, как со временем развивалась реакция различных областей мозга мышей на изменение звуков. Изначально эта реакция была очень сильной, однако она уменьшалась по мере созревания соответствующих областей мозга до уровня, сопоставимого с таковым у взрослых животных.

Ученые отметили, что полное развитие не происходит одновременно в различных областях мозга, которые обрабатывают звук. Область под названием нижнее двухолмие, расположенная между слуховым нервом и слуховой корой головного мозга, была уже полностью зрелой у животных в возрасте 20 дней. Однако развитие самой первичной слуховой коры мозга завершилось только на пятидесятый день жизни мышей.

Это значит, что эффективность обработки мозгом неожиданных стимулов (и отсутствие удивления, привыкание к ним) происходит не сразу. По этой причине дети, у которых развитие первичной слуховой коры не закончилось, чаще испытывают удивление, даже если стимулы повторяются.

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