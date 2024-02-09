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Обнаружен новый механизм развития депрессии

Nature: особый фермент иммунных клеток человека может быть связан с депрессией

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Исследователи из медицинской школы Маунт-Синай в США обнаружили, что иммунные клетки в организме человека, называемые моноцитами, могут выделять фермент, воздействие которого провоцирует развитие депрессии. Результатами они поделились в журнале Nature.

В научном сообществе принято считать, что депрессия возникает из-за комбинации различных факторов, в том числе биологических. В своем исследовании группа ученых сосредоточилась на выявлении нового механизма развития этого расстройства, основанного на влиянии иммунной системы человека на нервную.

Сравнительный межвидовой анализ крови людей и мышей показал, что у испытуемых с тяжелым депрессивным расстройством повышен уровень MMP8. Этот фермент (сложное белковое соединение) называется матриксной металлопротеиназой 8. Ученые также выяснили, что у мышей, находящихся в состоянии стресса, концентрация MMP8 в сыворотке крови также увеличена.

Оказалось, что избыточное количество MMP8 может продуцироваться в кровотоке особыми иммунными клетками костного мозга, моноцитами. Ученые обнаружили, что фермент MMP8 обладает способностью расщеплять белки (в том числе те, из которых состоит головной мозг) и влиять на функцию нейронов, тем самым запуская каскад механизмов, изменяющих поведение и реакцию человека на стимулы. Такой эффект связан с депрессивным и посттравматического стрессовым расстройством (ПТСР).

Исследователи объяснили, что сейчас не существует лекарств, нацеленных на регуляцию MMP8. Они предположили, что снижение стресса немедикаментозными методами (соблюдение здорового образа жизни) может улучшить состояние психического здоровья.

Ранее были перечислены расстройства психики, связанные с деменцией.

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