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Найден способ быстро находить токсичные «вечные химикаты» в воде и почве

JHM: новый лабораторный тест выявляет вредные ПФАС-вещества за три минуты

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Американские химики из Технологического института Нью-Джерси создали метод быстрого обнаружения так называемых «вечных химикатов» семейства ПФАС в упаковке продуктов, воде и почве. Он позволяет обнаружить следы загрязнителей менее чем за три минуты. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Hazardous Materials (JHM).

ПФАС (пер- и полифторалкильные соединения) — вещества, которые широко используются во многих отраслях, включая производство одежды, пищевой упаковки и кухонной посуды. Они известны своей устойчивостью к разложению, за что их и называют «вечными химикатами». ПФАС придают материалам устойчивость к воде, жиру и теплу.

Химикаты проникают в организм не только с питьевой водой, но и через продукты, упакованные в ПФАС-содержащие материалы. ПФАС могут повышать риск развития рака, врожденных пороков развития у младенцев, заболеваний печени и щитовидной железы, снижения иммунитета и гормональных расстройств.

Исследователи предложили анализировать вещества с помощью ионизации и масс-спектрометрии. Такой способ в 10-100 раз чувствительнее стандартного тестирования на ПФАС, основанного на жидкостной хроматографии.

Тесты показали, что разработанная ими технология удаляет соли, которые подавляют ионный сигнал «вечных химикатов» и повышают способность находить токсины. С ее помощью можно обнаружить одну каплю загрязнителя, растворенную в объеме воды, которым можно наполнить 20 олимпийских бассейнов для плавания.

Анализ выявил следы 11 различных молекул ПФАС, включая распространенные типы, которые связаны с повышенным риском развития рака и подавлением иммунной системы, такие как ПФОК (перфтороктановая кислота) и ПФОС (перфтороктансульфоновая кислота).

В ходе анализа воды команда обнаружила следы ПФОК в образцах местной водопроводной воды менее чем за две минуты.

По словам авторов разработки, их метод может облегчить контроль за содержанием ПФАС в системах водоснабжения и на других предприятиях.

Ранее стало известно о решении властей Новой Зеландии запретить оборот косметики с «вечными химикатами».

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