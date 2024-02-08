Путин заявил, что ограничения в мировой науке вводят люди «неакадемического ума»

Ограничения в мировой науке вводят люди «неакадемического ума», пытаться запретить общение ученых невозможно и нелепо. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии, посвященной 300-летию Российской академии наук, сообщает ТАСС.

«Несмотря на все ограничения <...> которые вводят люди явно неакадемического склада ума, не понимающие, что невозможно создать барьеры, абсолютный железный занавес, как это было когда-то. <…> Но и тогда было невозможно запретить общение», — сказал президент, подчеркнув, что такой подход — нелепость.

Глава государства также заявил, что Россия всегда открыта к научному партнерству со всеми желающими.

Путин отметил научную дерзость ученых СССР, которая позволила переломить ход Великой Отечественной войны и приблизить победу.

Кроме того, в ходе своего выступления президент предложил удвоить ежемесячные финансовые выплаты академикам РАН. Их предложено увеличить до 200 тыс. рублей.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил ученых с Днем российской науки, отметив впечатляющие результаты исследований.

Ранее Путин заявил, что Россия в ближайшие годы потратит на науку более 1,5 трлн рублей.