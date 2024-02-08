Астрономы нашли признаки обитаемости на ледяной «Звезде Смерти» Сатурна

Одна из лун Сатурна — Мимас — может иметь условия для существования жизни благодаря наличию подледного океана. К такому выводу пришла команда французских астрономов из Парижской обсерватории. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Мимас представляет собой небольшой спутник, покрытый льдом. Его прозвали «Звездой Смерти» из-за огромного кратера, который придает небесному телу внешнее сходство с луноподобной космической станцией из фантастической саги «Звездные Войны».

До недавнего времени Мимас в принципе не рассматривался как космический объект, на котором может быть жидкая вода.

На возможность существования океана на Мимасе указали странные колебания во вращении спутника и в его движении по орбите. Астрономы пришли к выводу, что вибрации луны могут быть связаны либо с особой формой ее каменного ядра, либо с наличием большого объема воды на спутнике. Моделирование показало, что океан остается единственным объяснением найденной аномалии, поскольку у Мимаса просто не может быть плоского ядра.

По оценкам научной команды, воды залегают на глубине от 20 до 30 километров под ледяной поверхностью Мимаса. Исследователи также полагают, что океан относительно молод — он появился от двух до 25 миллионов лет назад. Водная масса может покрывать не менее 50% поверхности луны.

Открытие сделало Мимас еще более похожим на его собрата Энцелада, который, как уже было известно ученым, имеет подземный океан. Обе луны находятся на одинаковом расстоянии от Сатурна и схожи по размеру. Ледяной Энцелад имеет диаметр около 500 километров, а столь же холодный Мимас немного меньше — 396 километров в поперечнике.

Одно из ключевых различий между двумя лунами заключается в том, что океан Энцелада прорывается на поверхность в виде массивных струй и шлейфов, тогда как море Мимаса пока не раскололо свою ледяную скорлупу.

Ученые надеются узнать больше о необычном мире с помощью будущих миссий к Сатурну, которые запланированы на 2030-е и 2040-е годы.

Ранее планетологи заявили о возможности существования жизни на спутнике Сатурна Энцеладе.