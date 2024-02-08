проект

>

Ученые выявили новые пути развития подростковой депрессии

JAMA: пренатальное воспаление может быть причиной подростковой депрессии

close
100%
Depositphotos

Ученые из университета Темпла в США обнаружили, что высокий уровень интерлейкина-6 в организме беременных женщин (служит маркером воспаления) связан с депрессией у потомства в подростковом возрасте. Результаты исследования опубликованы в JAMA Psychiatry.

Исследователи стремились выяснить, связаны ли различные уровни провоспалительных цитокинов в организме матерей в пренатальном периоде с риском развития депрессии у детей в подростковом возрасте. Воспалительные цитокины — эти тип сигнальных молекул, которые производятся иммунными клетками организма. Они участвуют в регуляции иммунного ответа, активации воспалительных процессов и мобилизации иммунных клеток. 

Ученые использовали данные когорты беременных женщин, которые получали дородовой уход по программе медицинского страхования Фонда Кайзера с июня 1959 по сентябрь 1966 года. Последующие этапы исследования проводились с участием детей испытуемых в разном возрасте, родившимися в 1960-1963 годах. В целом в работу были включены данные 674 пар мать-ребенок.

Результаты анализов крови матерей и психологических тестов для оценки психического здоровья детей показали, что более высокие уровни провоспалительного цитокина IL-6 (интерлейкина-6) во втором триместре беременности были связаны с развитием и усилением депрессивных симптомов у девочек в подростковом возрасте. Также была обнаружена взаимосвязь между повышенной выработкой этого цитокина в первом триместре и депрессией у потомства мужского пола.

Вероятнее всего, воспаление в пренатальном периоде может оказывать негативное влияние на психическое здоровье ребенка. Предыдущие исследования связывали интерлейкины 6, 8, и 1β с повышенным риском развития расстройств шизофренического и аутистического спектра у детей.

Ранее стало известно, почему продукты быстрого приготовления опасны для беременных женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами