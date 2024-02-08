Ученые выявили новые пути развития подростковой депрессии

Ученые из университета Темпла в США обнаружили, что высокий уровень интерлейкина-6 в организме беременных женщин (служит маркером воспаления) связан с депрессией у потомства в подростковом возрасте. Результаты исследования опубликованы в JAMA Psychiatry.

Исследователи стремились выяснить, связаны ли различные уровни провоспалительных цитокинов в организме матерей в пренатальном периоде с риском развития депрессии у детей в подростковом возрасте. Воспалительные цитокины — эти тип сигнальных молекул, которые производятся иммунными клетками организма. Они участвуют в регуляции иммунного ответа, активации воспалительных процессов и мобилизации иммунных клеток.

Ученые использовали данные когорты беременных женщин, которые получали дородовой уход по программе медицинского страхования Фонда Кайзера с июня 1959 по сентябрь 1966 года. Последующие этапы исследования проводились с участием детей испытуемых в разном возрасте, родившимися в 1960-1963 годах. В целом в работу были включены данные 674 пар мать-ребенок.

Результаты анализов крови матерей и психологических тестов для оценки психического здоровья детей показали, что более высокие уровни провоспалительного цитокина IL-6 (интерлейкина-6) во втором триместре беременности были связаны с развитием и усилением депрессивных симптомов у девочек в подростковом возрасте. Также была обнаружена взаимосвязь между повышенной выработкой этого цитокина в первом триместре и депрессией у потомства мужского пола.

Вероятнее всего, воспаление в пренатальном периоде может оказывать негативное влияние на психическое здоровье ребенка. Предыдущие исследования связывали интерлейкины 6, 8, и 1β с повышенным риском развития расстройств шизофренического и аутистического спектра у детей.

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