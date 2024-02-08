Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Загрязненный воздух снизил посещаемость цветов опылителями на 70%

Science: из-за грязного воздуха бабочки стали на 70% реже посещать цветы примулы

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Загрязнители воздуха мешают бабочкам-бражникам опылять цветки примулы вечерней, искажая привлекательный аромат цветов. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science.

Цветы примулы вечерней (Oenothera pallida) источают сильный аромат, привлекающий множество опылителей. Благодаря полевым наблюдениям в штате Вашингтон и лабораторным экспериментам ученые обнаружили, что NO3, — доминирующий окислитель в ночное время в некоторых загрязненных регионах, — быстро разлагает специфические цветочные ароматические соединения, делая цветы «невидимыми» для ночных опылителей (бражников).

Воздействие загрязнителей воздуха привело к снижению посещаемости цветков бражниками на 70%, что, вероятно, снизило плодоношение и жизнеспособность растений. Используя глобальные данные, ученые также показали, что во многих городских районах мира уровни загрязнения атмосферы достаточны, чтобы значительно сократить расстояния, на которых опылители могут почувствовать цветы.

Ранее ученые выяснили, что превратило Землю в ледяной шар на 57 миллионов лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами