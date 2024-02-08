Загрязненный воздух снизил посещаемость цветов опылителями на 70%

Загрязнители воздуха мешают бабочкам-бражникам опылять цветки примулы вечерней, искажая привлекательный аромат цветов. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science.

Цветы примулы вечерней (Oenothera pallida) источают сильный аромат, привлекающий множество опылителей. Благодаря полевым наблюдениям в штате Вашингтон и лабораторным экспериментам ученые обнаружили, что NO3, — доминирующий окислитель в ночное время в некоторых загрязненных регионах, — быстро разлагает специфические цветочные ароматические соединения, делая цветы «невидимыми» для ночных опылителей (бражников).

Воздействие загрязнителей воздуха привело к снижению посещаемости цветков бражниками на 70%, что, вероятно, снизило плодоношение и жизнеспособность растений. Используя глобальные данные, ученые также показали, что во многих городских районах мира уровни загрязнения атмосферы достаточны, чтобы значительно сократить расстояния, на которых опылители могут почувствовать цветы.

Ранее ученые выяснили, что превратило Землю в ледяной шар на 57 миллионов лет.