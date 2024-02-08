В России создали кресло, определяющее критическое состояние человека

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали кресло, которое оценивает уровень стресса человека по его позе. Разработка поможет повысить безопасность железнодорожного транспорта, а в перспективе и других критически важных отраслей экономики. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

Сегодня большое количество объектов транспортной, промышленной и оборонной инфраструктуры контролируется и функционирует при помощи одного или нескольких операторов. От психофизиологического состояния сотрудников этой сферы часто зависит безопасность и правильное функционирование. Усталость, стресс, сонливость на рабочем месте могут приводить к серьезным авариям.

«Мы разработали кресло, которое позволяет определять стрессовые состояния человека по его позе в положении сидя. Характеристики позы помогают выявить его эмоциональное состояние, которое, в частности, может свидетельствовать об усталости, сонливости и прочих негативных факторах в процессе работы», – рассказала «Газете.Ru» руководитель работ, профессор кафедры вычислительной техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Юлия Шичкина.

Внешне разработка выглядит как обычное офисное кресло с высокой спинкой. Однако внутри сиденья и спинки кресла расположено по 16 датчиков, которые определяют положение пользователя в зависимости от распределения веса. Кроме того, в поручни кресла встроены датчики, позволяющие при касании контролировать частоту сердечного ритма и температуру тела.

Полученные датчиками данные передаются в компьютер, где специальное ПО анализирует их, оценивает и прогнозирует различные состояния человека.

«Анализ позы на основе данных нашего кресла помогает определять эмоциональное состояние каждого конкретного оператора во время работы после предварительного исследования его личных характеристик. Среди преимуществ разработки – использование сравнительно недорогих компонентов, простота в применении, поскольку на оператора не требуется накладывать какие-либо датчики, которые могут мешать его работе. Мы рассчитываем, что в перспективе кресло найдет применение у сотрудников сложных промышленных объектов, например, атомных станций. Кроме того, сейчас интерес к разработке проявляет ОАО «РЖД», где кресло поможет контролировать состояние машинистов», – пояснила доцент кафедры ВТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Ольга Буренева.

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