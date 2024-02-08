Стало известно, почему некоторые формы рака груди устойчивы к терапии

Ученые из института исследований рака в Лондоне выяснили, что специфические мутации в гене рецептора эстрогена (ESR1) связаны с устойчивостью некоторых форм рака молочной железы к гормональной терапии. Результаты исследования опубликованы в Cancer Discovery.

В исследовании были использованы образцы крови, предоставленные женщинами с раком молочной железы в рамках программы plasmaMATCH. Она проводилась под руководством отдела клинических исследований и статистики института исследований рака. Ученые использовали образцы, также называемые жидкостными биопсиями, для анализа признаков «онко-ДНК», выделяемых опухолевыми клетками.

Исследователи стремились понять, как мутации в гене, кодирующем рецептор эстрогена (ESR1), могут способствовать устойчивости рака груди к фульвестрантам — гормональным лекарственным средствам для лечения онкологических заболеваний.

Оказалось, что генетические изменения в ESR1 могут быть причиной потери чувствительности опухолевых клеток к фульвестрантам. ER-формы рака молочной железы используют эстроген (гормон, вырабатывающийся у женщин в яичниках) в качестве источника энергии для прогрессирования.

Также было обнаружено, что у 4% пациенток после лечения фульвестрантом развились новые специфические мутации в гене ESR1, получившие название F404. Они возникали только у тех женщин, в ДНК которых до начала лечения уже были мутации в гене ESR1. Комбинированным эффектом изначальных и новых мутаций была еще более выраженная устойчивость раковых клеток к фульвестранту.

Исследователи добавили, что новые, находящиеся в стадии клинической разработки гормональные методы лечения, могут эффективно уничтожать опухолевые клетки даже при наличии мутаций. Они надеются, что понимание недостаточной эффективности фульвестранта в дальнейшем поможет исследователям и врачам предлагать более эффективное лечение.

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