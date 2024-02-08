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Препараты для «оздоровления» кишечных бактерий помогут в борьбе с деменцией

Nutrients: в будущем болезнь Альцгеймера будут профилактировать пребиотиками

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Степень разнообразия кишечных бактерий играет роль в развитии болезни Альцгеймера. Пребиотики, пробиотики и диета могут стать основой нового подхода к профилактике этого заболевания, показало обзорное исследование, опубликованное в журнале Nutrients.

Существующие исследования показывают, что обилие определенных групп кишечных бактерий связано с уровнями биомаркеров болезни Альцгеймера в спинномозговой жидкости, а также накоплением белков-амилоидов в мозге. Считается, что агрегаты амилоидов связаны с развитием симптомов этого типа деменции.

Авторы обзора отметили, что доказана роль диеты в составе и разнообразии микробиома кишечника. Также на нее могут повлиять пищевые добавки: про- и пребиотики. Первый тип препаратов содержит живых бактерии, которые могут заселить кишечник, а вторые — вещества, которые стимулируют рост полезных бактерий. Хотя эти добавки не доказали свою эффективность, многочисленные исследования сообщают о том, что их комбинация может повлиять на развитие болезни Альцгеймера и связанных с ней невропатологий.

Различные диеты, включая кетогенную, средиземноморскую и диету DASH для гипертоников, показали эффективность в смягчении симптомов деменции. Ученые считают, что кишечные бактерии могут влиять на развитие деменции через ось «кишечник-мозг». Предыдущие исследование доказали ее роль в депрессии.

Ранее ученые выяснили, что кишечные бактерии могут способствовать выпадению волос.

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