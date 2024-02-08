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Кишечные бактерии могут способствовать выпадению волос

IJMS: кишечные бактерии связаны с псориазом, угревой сыпью и выпадением волос

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imago stock&people/Global Look Press

Живущие в кишечнике человека микробы влияют на развитие, тяжесть и прогрессирование кожных заболеваний. Это показало исследование, опубликованное в International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

Анализ ранее опубликованных исследований показал, что у людей с атопическим дерматитом изменен состав кишечного микробиома. Когда атопический дерматит развивался во взрослом возрасте, разнообразие кишечного микробиома было ниже, чем у здоровых людей. Чем ниже было разнообразие кишечных бактерий у участников исследования, тем тяжелее протекало заболевание.

Микробиом также играет роль в псориазе. По сравнению со здоровыми людьми, у пациентов с этим заболеванием было меньше бактерий из групп Proteobacteria и Bacteroidetes и больше — из групп Actinobacteria и Firmicutes.

Многочисленные исследования также показали связь микробиома кишечника с угревой сыпью и выпадением волос, вызванным аутоиммунной реакцией.

Некоторые работы показали, что препараты с полезными бактериями для колонизации кишечника могут улучшить течение кожных заболеваний. Однако данных недостаточно, чтобы ввести их в медицинскую практику, поэтому требуется больше исследований.

Ранее ученые получили новые доказательства связи кишечных бактерий и иммунитета.

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