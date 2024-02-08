проект

>

Стало известно, почему продукты быстрого приготовления опасны для беременных женщин

EI: упаковка продуктов быстрого приготовления содержит токсичные вещества

close
100%
Shutterstock

Ученые из Вашингтонского университета в США обнаружили, что упаковка многих продуктов быстрого приготовления содержит фталаты — вещества, воздействие которых связано с риском преждевременных родов и развитием аутизма и СДВГ у детей. Результаты исследования опубликованы в Environment International (EI).

В исследовании использовались данные 1031 американки, которые забеременели в период с 2006 по 2011 год. В течение второго триместра беременности ученые взяли у них образцы мочи для оценки уровней продуктов переработки фталатов. Также участницы предоставили информацию о своих пищевых привычках.

Исследователи обнаружили, что ультрапереработанные продукты (фастфуд, блюда быстрого приготовления, мороженое, сладкая пища, мучное) составляли от 10% до 60% рациона участниц (в среднем 38,6%). Каждые 10% увеличения доли ультрапереработанных продуктов в рационе были связаны с повышением на 13% концентрации 2-этилгексила, одного из наиболее распространенных и токсичных фталатов.

Ультрапереработанные продукты, по мнению исследователей, изготавливаются в основном из масла, сахара и крахмала. Однако в процессе приготовления, дальнейшей обработки и упаковки они подвергаются изменениям, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье. Также ученые отметили, что фталаты могут проникать в структуру пищи (например, фастфуда) в результате соприкосновения с латексными перчатками, приборами и инструментами.

Отмечается, что воздействие фталатов связывают с риском развития внутриутробных воспалительных процессов. Предыдущие исследования показали, что эти вещества могут увеличить риск преждевременных родов и психических расстройств у детей, таких как аутизм и СДВГ.

Ранее врач рассказала, почему во время беременности может возникать утренняя тошнота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами