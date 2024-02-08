Названа вакцина, которая может защитить от удаления полового члена

Несмотря на то, что вакцина против вызывающего рак вируса папилломы человека имеет наибольшую эффективность при вакцинации детей, люди в возрасте от 27 до 45 лет могут снизить риск рака и генитальных бородавок при вакцинации. Об этом сообщает Healthnews.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является распространенной инфекцией, передаваемой половым путем. Им заражены большинство людей во всем мире. ВПЧ отвечает практически за все случаи рака шейки матки, а также за многие опухоли у мужчин, включая половину случаев рака полового члена (при этом может потребоваться частичное или полное его удаление).

Ранее исследования показали, что эффективность вакцины составляет более 90% при вакцинации в возрасте от девяти до 12 лет. Поэтому в большинстве стран рекомендуют вакцину только для людей моложе 27. В этом возрасте большинство людей уже подверглись воздействию ВПЧ, и экономически нецелесообразно тратить на них дозу вакцины, которая не принесла бы им пользы.

Однако существует 150 штаммов ВПЧ, 12 из которых имеют высокий риск. Маловероятно, что пациент в возрасте 26 лет был заражен всеми опасными штаммами. Поэтому вакцинация взрослых могла бы снизить риск инфицирования и предотвратить многие случаи рака и генитальных бородавок, считает доцент кафедры гинекологии и акушерства в Бостонском университете Кейт Уайт.

Ранее ученые выяснили, как курильщики старше 50 лет могут снизить риск рака легкого на 39%.