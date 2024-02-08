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Названа новая возможная причина увлечения детей гаджетами

СНВ: родительский стресс связан с увеличением экранного времени детей

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Pixabay

Исследователи из Цюрихского университета в Швейцарии обнаружили, что маленькие дети склонны проводить больше времени у экранов, если их родители испытывают стресс. Результаты опубликованы в Computers in Human Behavior (СНВ).

В исследовании приняли участие 462 родителя с детьми в возрасте до трех лет. Ученые собрали информацию о том, сколько времени дети обычно проводят перед экранами телевизоров, компьютеров и планшетов. Родителей проинструктировали в течение нескольких последующих недель практически ежедневно заполнять онлайн-анкеты, фиксирующие количество времени, проведенного детьми перед экранами и за какими-либо другими занятиями.

Также в ходе регулярных опросов взрослые участники оценивали свой уровень стресса в соответствии со специальной шкалой и выражали свое мнение по поводу выбранного ребенком контента и длительности его просмотра.

Результаты показали, что в периоды увеличения уровня эмоционального стресса родителей маленькие дети были склонны проводить перед экранами больше времени. Время просмотра было также было связано с отношением родителей к нему. Если родители одобряли определенный канал или контент — они разрешали своим детям гораздо дольше просматривать его.

Родители, негативно относящиеся к экранным средствам массовой информации в целом, разрешали своим детям проводить перед экраном в среднем 9,5 минут в периоды сниженного стресса и 10 минут при повышении эмоциональной нагрузки. Одновременно с этим, дети родителей с позитивным отношением к телевидению и интернет-программам проводили перед экранами около 17,5 минут при условии низкого стресса родителей. Повышение уровней стресса коррелировало с увеличение экранного времени до 28 минут.

Ранее ученые обнаружили, что рисование полезно для детей с дефицитом внимания и гиперактивностью.

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