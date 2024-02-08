Найден способ снизить риск саркопении у пожилых более чем в девять раз

Многолетние занятия бегом могут снижать риск старческой потери мышц более чем в девять раз. Это показало исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Sports and Active Living.

Научно доказано, что после первичного снижения веса при занятиях бегом скорость похудения уменьшается, иногда до нуля. Новое исследование показало, что многолетние занятия бегом могут принести другую пользу: они защищают от набора веса и жира.

В исследовании приняли участие 109 молодых бегунов (от 20 до 39 лет) и 147 пожилых бегунов (от 70 до 89 лет). Их сравнивали с неспортсменами: 53 здоровыми молодыми и 94 здоровыми пожилыми. Все участники были мужчинами.

Независимо от того, на какие дистанции бегали мужчины, их индекс массы тела был ниже, чем у обычных людей. Этот показатель представляет собой вес в килограммах, разделенный на квадрат роста в метрах. Он позволяет оценить наличие избытка или дефицита массы тела.

При этом пожилые бегуны и в старости сохраняли низкую жировую массу, близкую к таковой у их молодых коллег. У 19% обычных пожилых мужчин было обнаружено саркопеническое ожирение, то есть высокий процент жировой массы и низкий процент мышечной. Однако лишь у 2% пожилых бегунов была та же проблема.

Ученые считают, что хотя они провели исследование с участием мужчин, результаты могут быть распространены и на женщин. Работа не доказывает наличие причинно-следственной связи.

Ранее ученые выяснили, что недержание у пожилых может повысить риск перелома более чем в три раза.