Ученые научились определять депрессию по глазам человека

Немецкие исследователи из Института психиатрии Макса Планка выяснили, что депрессивное состояние у человека возможно выявить по реакции его глаз. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Выводы специалистов основаны на результатах эксперимента, в котором приняли участие 40 человек с большим депрессивным расстройством (БДР) и 30 здоровых добровольцев в качестве контрольную группы. Испытуемые прошли серию обследований, включая диагностические интервью и опросник депрессии Бека — тест, используемый для измерения тяжести депрессии.

Затем участники должны были выполнить задание, в ходе которого ученые следили за реакцией их зрачков в ситуациях, связанных с волнением, удовольствием или ожиданием вознаграждения. Тесты показали, что у пациентов с БДР зрачки расширяются значительно меньше, чем у здоровых людей.

Слабая реакция может указывать на такие депрессивные симптомы, как неспособность получать удовольствие (агедонию) и общую потерю энергии.

По словам авторов открытия, исследование поможет создать более персонализированные и биологически обоснованные подходы к лечению депрессии.

Ранее ученые нашли связь между депрессией и повышенной температурой тела.