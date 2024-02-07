Нейробиологи обнаружили в мозге нераскрытый потенциал для борьбы с деменцией

Британские нейробиологи из Кембриджского и Сассекского университетов нашли надежные доказательства, что с возрастом мозг человека может задействовать неиспользуемые области, чтобы компенсировать естественное снижение когнитивных способностей. Исследование опубликовано в научном журнале eLife.

Для изучения этих механизмов ученые привлекли 223 здоровых взрослых в возрасте от 19 до 87 лет из проекта Кембриджского центра старения и нейронаук. Добровольцы прошли функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) — тип сканирования мозга, который измеряет и отображает активность мозга путем обнаружения изменений в кровотоке.

Во время сеанса участникам было предложено пройти модифицированную версию теста интеллекта Cattell Culture Fair, специально адаптированную для использования при сканировании мозга.

Тест включал в себя серию головоломок «найти лишний предмет» различной сложности. Задача была разработана для стимуляции определенных мозговых областей, связанных с подвижным интеллектом, и для оценки того, как эти регионы могут получить дополнительную поддержку от других частей органа.

Как и ожидалось, исследователи обнаружили, что общая производительность когнитивных задач падает с возрастом. Однако анализ активности мозга позволил по-новому взглянуть на то, как мозг может адаптироваться для поддержания когнитивных функций.

Ключевым открытием стала идентификация двух областей мозга — клиновидной и лобной коры — где повышенная активность коррелировала как с возрастом, так и с уровнем когнитивных способностей. Такая модель активности мозга предполагает, что эти области могут помочь уравновесить возрастное снижение функций мышления. Особенно это касается визуального внимание, за которое отвечает клиновидная кора.

По словам ученых, их открытие проливает свет на механизмы мозговой компенсации. Оно дает понять, почему у одних людей в пожилом возрасте мыслительные способности остаются на высоком уровне, а у других — снижаются. Результаты исследования в будущем могут быть использованы для создания новых методов борьбы с деменцией.

Ранее ученые обнаружили новый биомаркер деменции.