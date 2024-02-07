Ученые определили причину технологической революции каменного века

Японские ученые из Университета Нагои выяснили время технологической революции каменного века, когда первобытные люди освоили производство более совершенных режущих орудий. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Специалисты изучили производство каменных орудий с режущей кромкой на протяжении 50 тыс. лет, охватывающих шесть культурных фаз от позднего среднего палеолита через верхний палеолит до периода эпипалеолита.

Они также обнаружили, что основной рост инновационной продуктивности произошел не до широкого распространения Homo sapiens по Евразии и не в его начале. Скорее, это случилось уже впоследствии их первоначального расселения, что совпало с развитием технологии небольших каменных клинков в раннем верхнем палеолите.

Исследователи считают, что их открытие отчасти опровергает распространенное мнение, согласно которому первобытные люди превзошли неандертальцев и освоили большие пространства благодаря революции в культуре и технологиях. Вероятнее всего, эти открытия и преобразования были сделаны вследствие исследования новых территорий нашими далекими предками.

Ранее археологи выяснили, что европейские неандертальцы охотились на слонов.