Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Ученые определили причину технологической революции каменного века

NatComms: 50 тыс. лет назад случился скачок в технологии выпуска каменных орудий

close
100%
Пресс-служба РНФ

Японские ученые из Университета Нагои выяснили время технологической революции каменного века, когда первобытные люди освоили производство более совершенных режущих орудий. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Специалисты изучили производство каменных орудий с режущей кромкой на протяжении 50 тыс. лет, охватывающих шесть культурных фаз от позднего среднего палеолита через верхний палеолит до периода эпипалеолита.

Они также обнаружили, что основной рост инновационной продуктивности произошел не до широкого распространения Homo sapiens по Евразии и не в его начале. Скорее, это случилось уже впоследствии их первоначального расселения, что совпало с развитием технологии небольших каменных клинков в раннем верхнем палеолите.

Исследователи считают, что их открытие отчасти опровергает распространенное мнение, согласно которому первобытные люди превзошли неандертальцев и освоили большие пространства благодаря революции в культуре и технологиях. Вероятнее всего, эти открытия и преобразования были сделаны вследствие исследования новых территорий нашими далекими предками.

Ранее археологи выяснили, что европейские неандертальцы охотились на слонов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами