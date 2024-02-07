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Стало известно, почему у женщин чаще развиваются аутоиммунные заболевания

Nature: особый фактор повышает риск развития аутоиммунных заболеваний у женщин

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Ученые из Мичиганского университета (США) обнаружили, что особый фактор транскрипции VGLL3 (белок, контролирующий синтез некоторых видов РНК) может способствовать развитию аутоиммунных заболеваний у женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Аутоиммунные заболевания могут выражаться по-разному — к ним относится ревматоидный артрит, болезнь Крона, волчанка. В основе развития этих патологий лежит ошибочное разрушение клетками иммунной системы структур организма. Известно, что женщины страдают этими заболеваниями примерно в четыре раза чаще мужчин.

В ходе исследования ученые изучили экспрессию генов в коже 82 здоровых женщин и мужчин. Они обнаружили различия в экспрессии генов у представителей обоих полов. В общей сложности исследователи выявили разницу в проявлении 661 гена.

Они обнаружили, что фактор транскрипции VGLL3 может способствовать развитию аутоиммунных реакций у женщин. Факторами транскрипции называют белки, которые контролируют процесс синтеза мРНК — матричной рибонуклеиновой кислоты, выступающей матрицей для синтеза белков и проявления генов.

Также выяснилось, что фактор транскрипции VGLL3 активен у мужчин с аутоиммунными заболеваниями. Вероятнее всего, VGLL3 представляет собой воспалительный путь, который стимулирует иммунные клетки атаковать нормальные ткани.

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