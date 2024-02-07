Врач назвал два продукта для разжижения крови и крепких сосудов

Эндокринолог Екатерина Янг рассказала, какие продукты стоит есть для крепких сосудов и разжижения крови. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, одним из лучших продуктов, разжижающих кровь, является скумбрия. Эта рыба является рекордсменом по содержанию жирных кислот OMEGA-3 и витамина D. Они помогают организму бороться с инфекциями и лишним весом.

Янг добавила, что скумбрия также эффективно борется с инфекциями и лишним весом.

«Улучшает эластичность сосудов, текучесть крови, нормализует артериальное давление», — пояснила Янг.

Кроме того, для эффективной борьбы с воспалениями также стоит употреблять в пищу чеснок. Он снижает артериальное давление, способствует разжижению крови и уменьшает уровень плохого холестерина.

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