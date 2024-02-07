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Врач рассказала, как часто можно принимать лекарства от головной боли

Терапевт Соломатина: постоянный прием обезболивающих может усилить головную боль

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Постоянное использование обезболивающих препаратов может привести к усилению боли и ее нечувствительности к лекарствам. Об этом рассказала врач-терапевт Елена Соломатина в программе «Доктор 24».

Как рассказала Соломатина, если принимать обезболивающие от мигрени или другого типа головной боли около 15 раз в месяц на протяжении трех месяцев, может развиться лекарственно-зависимый тип боли. При этом состоянии нужно обязательно обратиться к врачу.

Врач объяснила, что после эффективно подействовавшего обезболивающего человек запоминает свое облегчение и при малейшем дискомфорте тут же принимает таблетку. Однако такая практика меняет процесс купирования (подавления) боли. Дело в том, что поступающие в организм веществ из лекарств со временем занимают места рецепторов, которые защищают тело от перенапряжения. Тем самым они выключают «предохранители» организма. Поэтому рецепторы больше не могут реагировать, в результате обезболивающее перестает работать, а головная боль только растет.

Ранее ученые выяснили, что препарат из экстракта гинкго билоба может улучшать мышление после инсульта.

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