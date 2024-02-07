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Врач развеяла миф о предынфарктном состоянии и вегетососудистой дистонии

Врач Любавина: симптомы вегетососудистой дистонии вызываются другими болезнями

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Вегетососудистая дистония, предынфарктное состояние и дисбактериоз не являются настоящими заболеваниями. Об этом врач-кардиолог и терапевт Ольга Любавина рассказала изданию «Доктор Питер».

Невозможно предсказать, когда у человека случится инфаркт или инсульт. Поэтому и диагноза «предынфарктное состояние» не существует, объяснила Любавина. Существуют «предсостояния»: повышенный риск тромбоза и закупорки сосудов на фоне атеросклероза или сгущения крови, но называть их диагнозом некорректно. Кроме того, не существует следующих болезней: «ВСД», «СВД» или «НЦД».

«Под загадочными аббревиатурами скрывается так называемая вегетососудистая дистония. Этим популярным в советское и постсоветское время диагнозом врачи объясняли недомогание вроде учащенного сердцебиения и ощущения нехватки воздуха, обмороки, головную боль, дурноту и так далее», — объяснила врач.

Кардиолог добавила, что за симптомами «ВСД» могут скрываться настоящие заболевания, например расстройства щитовидной железы, сердца, обмена веществ.

Врач также подвергла сомнению такие диагнозы, как гарднереллез, микоплазмоз и уреаплазмоз. Все возбудители, вызывающие эти состояния, — представители условно патогенной флоры. Их не нужно лечить, если нет симптомов. Аналогично, дисбактериоз тоже не может быть диагнозом, так как он лишь указывает на другое заболевание, которое требует диагностики и лечения.

Ранее врач рассказала, как часто можно принимать лекарства от головной боли.

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