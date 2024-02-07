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Получены новые доказательства связи кишечных бактерий и иммунитета

Msystems: кишечных микробов заподозрили в подавлении иммунитета беременных

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Изменения кишечного микробиома во время беременности могут влиять на уровень цитокинов — белков иммунной системы, важных для реакции воспаления. Это показало исследование, опубликованное в журнале Msystems.

Предыдущие исследования показали, что нарушения в кишечной микробиоте связаны с преэклампсией — опасным для жизни осложнением беременности, которое сопровождается высоким кровяным давлением. Новая работа показала, что кишечные микробы могут влиять и на иммунитет беременной женщины.

Ученые из Университета Цзинана сравнили кишечную микробиоту и молекулы из крови и кала 30 здоровых беременных, а также 15 здоровых небеременных женщин. Участницам было от 18 до 34 лет.

Анализ образцов фекалий показал, что у обеих групп женщин доминировали кишечные бактерии Firmicutes. Однако у беременных женщин было меньше бактерий Bacteroidota и больше бактерий Actinobacteriota и Proteobacteria, чем у небеременных.

Исследователи также обнаружили выраженную разницу в уровнях цитокинов в двух группах. Беременные женщины имели более низкие уровни цитокинов, которые способствуют воспалению и более высокие уровни цитокинов, которые препятствуют воспалению. Эти результаты предполагают, что иммунная система может быть подавлена во время беременности, отметили авторы.

Исследование не доказывает причинно-следственную связь между микробами кишечника и иммунитетом беременных, предупредили ученые. Кроме того, в небольшое число участниц может объяснять результаты индивидуальными отличиями женщин. Однако предварительные выводы подтверждают необходимость новых исследований.

Ранее ученые перечислили факторы риска развития рака кишечника у молодых людей.

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