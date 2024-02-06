Ученые выявили связь между болезнью Альцгеймера и эпилепсией

Ученые медицинского факультета Нью-Йоркского университета выявили общие механизмы возникновения эпилепсии и болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Neuropathologica.

В исследовании использовались образцы тканей головного мозга людей с эпилепсией или болезнью Альцгеймера. Ученые провели сравнительный протеомный анализ для изучения экспрессии определенных генов и совокупности соответствующих белков в образцах.

Проанализированный набор протеомных данных выявил 777 белков, экспрессия которых была значительно изменена в области гиппокампа у людей, страдающих эпилепсией. Данные об активности белков в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера были получены с помощью NeuroPro — комбинированного анализа белков в тканях головного мозга человека. Этот анализ показал, что при болезни Альцгеймера изменяются 5311 белков.

Исследователи обнаружили, что особенности синтеза определенных белков были сходны у людей с эпилепсией и болезнью Альцгеймера. В связи с этим наблюдались общие патологические изменения, касающиеся дисфункции митохондрий (органелл, обеспечивающих клетку энергией) и синапсов (мест контакта между двумя нейронами).

Также выяснилось, что при заболеваниях обоих типов в мозге повышается экспрессия Тау-белков, в частности pTau217 и pTau231. У пациентов с болезнью Альцгеймера снижение когнитивных функций, массы мозга и появление амилоидных бляшек связано с повышенным количеством белков группы Тау. Кроме того, предыдущие исследования на мышах показали, что сверхэкспрессия специфических Тау-белков может быть косвенной причиной судорожных эпилептических припадков.

Ранее ученые назвали привычку, которая может повышать риск развития болезни Альцгеймера.