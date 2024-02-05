Ученые оценили риск заражения болезнью Альцгеймера

Возможно, болезнь Альцгеймера когда-то передавалась от человека к человеку, но риск того, что это произойдет сегодня, невероятно низок. Об этом сообщает The Conversation.

Статья, опубликованная в журнале Nature Medicine, впервые доказала, что болезнь Альцгеймера может передаваться от человека к человеку. Открытие стало результатом длительного наблюдения за пациентами, получавшими гормон роста человека, взятый из ткани головного мозга умерших доноров. Они использовались с 1959 до 1985 года. Тогда было обнаружено, что около 200 пациентов по всему миру, получивших эти гормоны, приобрели болезнь Крейцфельдта-Якоба. Она вызывается прионами и приводит к быстро прогрессирующей деменции. Новая работа показала, что таким же образом можно передать болезнь Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера сопровождается накоплением двух аномально свернутых белков: амилоида и тау. Появляется все больше свидетельств того, что эти белки распространяются в мозге аналогично прионным заболеваниям, и новая работа — одно из них.

Ученые выявили пять случаев возможной передачи болезни Альцгеймера, которая была диагностирована у людей в возрасте от 38 до 55 лет. Это очень мало по сравнению с общим числом пациентов, получивших гормон роста от доноров во всем мире. Поэтому опубликованная работа имеет фундаментальный характер, так как она впервые продемонстрировала, что болезнь Альцгеймера может передаваться от человека к человеку аналогично прионным заболеваниям. Однако это невозможно при уходе за больными, подчеркнул The Conversation.

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