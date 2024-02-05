Ученые: игра на любом музыкальном инструменте улучшает память

Игра на музыкальном инструменте или пение в хоре могут улучшить работу мозга. Об этом ученые рассказали The Conversation.

Как показало недавнее исследование, у людей с хорошими музыкальными навыками лучше развиты память и исполнительные функции (способность концентрироваться на задачах, планировать будущее и сохранять самоконтроль). Это было справедливо для людей, которые играли на любом инструменте и с любым уровнем мастерства. Однако большинство участников играли на инструменте всего несколько лет своей жизни. При этом было важно, продолжают ли они играть, либо забросили музыку, — во втором случае умственные способности были хуже.

Ученые выяснили, что пение в хоре тоже может улучшить исполнительные функции, но не память. Возможно, это связано с тем, что регулярное общение с участниками хора поддерживает работу мозга. Есть убедительные доказательства того, что для него полезно участие в любой социальной деятельности. Однако согласно новому исследованию, пассивное прослушивание музыки не улучшает работу мозга, вопреки предыдущим экспериментам.

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