Полученный из стволовых клеток хрящ восстановил суставы крыс

Полученную из стволовых клеток хрящевую ткань успешно пересадили в суставы крысам. Исследование, которое может лечь в основу нового эффективного метода лечения остеоартрита, опубликовано в Annals of the Rheumatic Diseases (ARD).

Примерно каждый седьмой взрослый человек страдает дегенеративным заболеванием суставов — остеоартритом. Его лечение ограничено из-за неспособности хряща восстанавливаться после травмы. Поэтому большинство методов терапии направлены на устранение симптомов.

В новом исследовании ученые получили хрящевую ткань крыс из стволовых клеток и восстановили поврежденные ткани суставов животных. Теперь ученые готовятся протестировать процедуру на крупных млекопитающих, а затем на пациентах с остеоартритом без тяжелой дегенерации суставов.

Также команда успешно создала хрящевую ткань человека, использовав стволовые клетки двух пациентов с генетическим заболеванием, которое вызывает тяжелую преждевременную дегенерацию суставов.

Разработанная учеными процедура напоминает передовую терапию остеоартрита, которую недавно стали применять на практике — имплантацию аутологичных хондроцитов. При этом клетки-предшественники хрящевой ткани собираются из здоровой области тела, размножаются в лаборатории, а затем имплантируются в поврежденную область. Пациенту в этом случае необходимы две хирургические процедуры. Новый метод позволит получить хрящ заранее без операции, а затем имплантировать его в сустав. Это позволит пациентам избежать лишнего хирургического вмешательства, быстрее получить лечение и вернуться к своей нормальной жизни.

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