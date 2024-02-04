Названы пять заболеваний, которые можно диагностировать по коже

Ученые из Университета Бристоля в беседе с новостным порталом The Conversation перечислили пять заболеваний, которые можно диагностировать по состоянию кожи.

Кожа — самый большой орган человеческого организма, и по ее состоянию можно оценить здоровье человека. Так, красная сырь, или мигрирующая эритема, названная так из-за своей способности быстро распространяться по коже, является отличительным признаком болезни Лайма, передающейся через укус клещей. Возникает в месте укуса зараженного боррелиозом клеща при проникновении возбудителя болезни в кожу со слюной насекомого. Отличительной особенностью эритемы является ее постоянное увеличение в размерах с одновременным разрешением гиперемии в центре.

Еще один вид сыпи — пурпура. Это мелкопятнистые капиллярные кровоизлияния, которые выглядят как маленькие фиолетовые или красные точки. Пурпура сигнализирует о проблемах либо со стенками крошечных кровеносных сосудов, которые питают кожу, либо с кровью внутри них. Это может быть вызвано дефицитом тромбоцитов или опасным для жизни состоянием септицемии, когда инфекция распространилась в кровоток.

Сосудистые звездочки — это патологически расширенные капилляры, которые становятся видны на поверхности кожи. Они напоминают красные или фиолетовые точки, линии и «паутинки». Причин их появления множество: это может быть варикозная болезнь, нарушение микроциркуляции крови, гормональные нарушения или дефицит витаминов и микроэлементов.

Потемневшие складки на коже, или черный акантоз, — это гиперпигментация кожи, обычно расположенная в складках тела и в других областях. Кожа, как правило, становится черной или серой и бархатной. Черный акантоз чаще всего развивается вторично, на фоне гормональных нарушений, диабета второго типа, синдрома поликистозных яичников, опухолевых процессов, токсических влияний.

Еще один признак болезней сердца — наличие красных пятен на лице, которые похожи на бабочку. Это митральная фракция, когда у человека с митральным стенозом могут покраснеть щеки, в то время как остальная часть лица имеет синюшный оттенок.

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