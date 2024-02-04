Установлено, как по размеру тела и форме головы определить продолжительность жизни собаки

Ученые из Ливерпульского университета в Великобритании установили, что продолжительность жизни собак зависит от породы, размера тела, пола и формы головы питомца. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Авторы работы сравнили продолжительности жизни британских чистокровных собак разных пород и их скрещенных собак. Всего ученые собрали данные о 585 тысячах собак, проживающих в Великобритании.

Результаты показали, что наибольшую продолжительность жизни, в среднем 15,4 года, имеют ланкаширские хилеры. За ними идут тибетские спаниели (15,2 года) и миниатюрные таксы (14 лет). Ученые также выяснили, что самки живут дольше (12,7 лет) по сравнению со самцами (12,4 года).

Кроме того было установлено, что скрещенные собаки живут меньше чистокровных, а маленькие и средние породы собак, наоборот, дольше крупных. Форма головы также связана с продолжительностью жизни: долгожителями оказались породы с мордой средней длины, они живут около 13 лет в среднем. Собаки с приплюснутой мордой живут всего 11 лет.

Ранее ученые установили предназначение артефакта из костей возрастом 37 тыс. лет.