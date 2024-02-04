проект

>

Ученые рассказали, как Кабо-Верде удалось полностью победить малярию

The Conversation: Кабо-Верде стала третьей страной Африки, искоренившей малярию

close
100%
Jim Gathany./Wikimedia Commons

Южноафриканские ученые из Университета Претории рассказали, как островному государству Кабо-Верде удалось добиться исторической победы над малярией, став 43-й страной в мире и третьей (из 62-х) страной в Африке, свободной от этой болезни. Материал опубликован изданием The Conversation.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в середине января 2024 года официально подтвердила статус Кабо-Верде как государства, жителям которого больше угрожает малярия. Ранее на африканском континенте этого удалось достичь лишь Маврикии в 1973 году и Алжиру в 2019 году.

В течение XX века дважды предпринимались попытки искоренить болезнь, однако обе закончились провалом. В 1960-х обработка помещений инсектицидом ДДТ остановила передачу вируса, однако в 1973 году на острове Сантьяго произошла вспышка заболевания, а спустя три четыре года разразилась крупная эпидемия.

Вторая кампания против малярии в Кабо-Верде началась в 1978 году и продолжалась до 1983 года. В результате болезнь удалось изолировать на двух островах — Сантьяго и Боа-Виста. Но к 2006 году риск заражения поставил под угрозу туризм в государстве.

Окончательное искоренение малярии в Кабо-Верде потребовало изменить национальную систему здравоохранения и принять меры по ранней диагностике инфекции. Несмотря на успехи, в 2017 году на островах произошла сильнейшая вспышка заболевания с 1991 года с 423 заболевшими. Окончательно прервать передачу патогена удалось только через четыре года за счет борьбы с его переносчиками — комарами.

Таким образом Кабо-Верде удалось получить сертификат ВОЗ, три года удерживая количество случаев малярии на нулевом уровне.

Ранее ученые нашли способ диагностики бессимптомной малярии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами