Ученые рассказали, как Кабо-Верде удалось полностью победить малярию

Южноафриканские ученые из Университета Претории рассказали, как островному государству Кабо-Верде удалось добиться исторической победы над малярией, став 43-й страной в мире и третьей (из 62-х) страной в Африке, свободной от этой болезни. Материал опубликован изданием The Conversation.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в середине января 2024 года официально подтвердила статус Кабо-Верде как государства, жителям которого больше угрожает малярия. Ранее на африканском континенте этого удалось достичь лишь Маврикии в 1973 году и Алжиру в 2019 году.

В течение XX века дважды предпринимались попытки искоренить болезнь, однако обе закончились провалом. В 1960-х обработка помещений инсектицидом ДДТ остановила передачу вируса, однако в 1973 году на острове Сантьяго произошла вспышка заболевания, а спустя три четыре года разразилась крупная эпидемия.

Вторая кампания против малярии в Кабо-Верде началась в 1978 году и продолжалась до 1983 года. В результате болезнь удалось изолировать на двух островах — Сантьяго и Боа-Виста. Но к 2006 году риск заражения поставил под угрозу туризм в государстве.

Окончательное искоренение малярии в Кабо-Верде потребовало изменить национальную систему здравоохранения и принять меры по ранней диагностике инфекции. Несмотря на успехи, в 2017 году на островах произошла сильнейшая вспышка заболевания с 1991 года с 423 заболевшими. Окончательно прервать передачу патогена удалось только через четыре года за счет борьбы с его переносчиками — комарами.

Таким образом Кабо-Верде удалось получить сертификат ВОЗ, три года удерживая количество случаев малярии на нулевом уровне.

Ранее ученые нашли способ диагностики бессимптомной малярии.