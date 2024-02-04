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Стало известно, как иммунитет повреждает желчные протоки печени

Nature: особые движения иммунных клеток позволяют им атаковать протоки печени

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Иммунные клетки перестраивают свой «скелет», чтобы проникнуть в клетки, выстилающие желчные протоки печени. Из-за этого развивается аутоиммунное заболевание, которое может привести к циррозу. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Первичный билиарный холангит (ПБХ) — это заболевание печени, при котором иммунная система атакует желчные протоки печени, что приводит к застою желчи в печени. Это приводит к повреждению и рубцеванию органа, а также ухудшает его работу. Симптомы могут включать усталость, боли в костях и суставах, а также в верхней правой части живота.

Исследование ткани печени пациентов из Соединенного Королевства показало, что особые иммунные клетки, CD8+T-клетки, могут перестраивать свой цитоскелет, чтобы проникать в эпителиальный слой, выстилающий желчные пути.

Также ученые выяснили, что белок Е-кадгерин играет ключевую роль в процессе миграции иммунных клеток. Повышенные уровни этого белка были обнаружены у больных ПБХ. Это предполагает, что в будущем он может стать мишенью для лекарств.

Ранее биологи пересадили клетки печени мышей в их глаза.

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