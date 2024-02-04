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Ученые нашли альтернативу интервальному голоданию для борьбы со старением

Geroscience: диета с ограничением аминокислоты изолейцина продлила жизнь мухам

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Andre Karwath aka Aka/Wikipedia

Вместо интервального голодания для замедления старения можно использовать менее строгую и более безопасную диету — кратковременное ограничение аминокислоты изолейцина. Это показало исследование на мухах, опубликованное в Geroscience.

Предыдущие исследования на клетках и животных показали, что интервальное голодание может замедлить старение и снизить риск ожирения и диабета. Этот подход заключается в ограничении приема пищи несколькими часами в день, что само по себе несет риски для здоровья и может быть затруднительно для многих людей.

В новом исследовании на плодовых мухах (Drosophila melanogaster) ученые выяснили, что диета с ограниченным поступлением аминокислоты изолейцина позволяет добиться тех же результатов, что и интервальное голодание.

Эксперимент показал, что циклическое ограничение изолейцина приводит к заметному (5%) увеличению продолжительности жизни пожилых мух. При этом результат не зависел от диеты насекомых в молодости.

В предыдущих работах авторы исследования обнаружили, что кратковременное ограничение изолейцина повышает устойчивость молодых мух к токсину (никотину). Аналогичный эффект наблюдался у пожилых мух. Предложенный учеными подход может стать более прицельной и безопасной альтернативой интервальному голоданию.

Ранее ученые выяснили, почему пожилые не могут набрать вес при нормальном питании.

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