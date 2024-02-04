Дефицит витамина B12 может привести к «обратимой деменции»

Проблемы с памятью и потеря интереса к обычно приятным занятиям могут быть признаками деменции или обратимых состояний: депрессии, дефицита витамина B12, гипотиреоза. При любых нарушениях памяти и мышления нужно обратиться к врачу, сообщает Университет Нового Южного Уэльса (UNSW).

Проблемы с запоминанием недавних событий, подбором подходящего слова, месторасположением вещей в доме могут быть признаками деменции. Потеря интереса к ранее приятной деятельности может указывать на деменцию или на депрессию.

«Существует понятие псевдодеменции, которое представляет собой серьезную депрессию у пожилых людей и может значительно мешать их умственной работе, например концентрации внимания и памяти. И это состояние поддается лечению», — отметила профессор из Центра здорового старения мозга Симона Реппермунд.

Другие обратимые причины нарушения работы мозга включают дефицит витамина B12, пониженный уровень гормонов щитовидной железы (гипотиреоз), некоторые инфекции (сифилис, инфекции мочевыводящих путей), определенные лекарства, стресс и некоторые виды рака. Исключить все эти состояния может только врач. На приеме следует присутствовать хотя бы одному домочадцу, который поможет точнее оценить состояние пациента.

Ранее ученые выяснили, что в первый год после инсульта риск деменции повышен в три раза.