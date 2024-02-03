Астрономы впервые рассмотрели планеты на орбитах потухших звезд

Американские астрономы из Института исследований космоса с помощью космического телескопа (STScI) в Балтиморе впервые сумели рассмотреть две экзопланеты, находящиеся на орбитах погасших звезд. Исследование опубликовано на портале научных публикаций arXiv.

Ученые использовали космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST). В ходе наблюдений были выявлены две системы, в центре которых находились белые карлики, то есть звезды, достигшие финальной стадии своего жизненного цикла.

«Вокруг белых карликов до сих пор находили очень мало планет. Мы выяснили, что обнаруженные небесные тела очень похожи на внешние планеты нашей Солнечной системы. Это дает нам первый шанс увидеть, как выглядит планетная система после угасания ее светила», — объяснила ведущий автор исследования Сьюзан Маллали.

Как показали снимки «Джеймса Уэбба», обозначенные планеты вращаются вокруг потухших звезд WD 1202-232 и WD 2105-82. Одна из экзопланет расположена на расстоянии в 11,5 раза дальше от белого карлика, чем Земля от Солнца, а вторая — на дистанции в 34,5 раза больше между нашей планетой и звездой.

Массы планет пока точно не определены, но оцениваются в диапазоне 1-7 раз больше массы Юпитера.

По словам астрономов, когда через 5 млн лет Солнце превратится в белого карлика, поглотив перед этим Меркурий, Венеру, Земли и Марс, наша система, вероятно, станет похожа на WD 1202-232 или WD 2105-82.

Ранее астрономы выяснили, насколько велик риск встречи нашей Солнечной системы с блуждающей звездой.