Ученые выяснили, как снизить тяжесть ночного недержания у детей

Уменьшение потребления кофеина из шоколада снижает тяжесть энуреза и частоту его эпизодов у детей от шести до 15 лет. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ Paediatrics Open.

Ученые из Исламского университета Азада в Тегеране (Иране) протестировали ограничение кофеина на 534 детях с энурезом в возрасте от шести до 15 лет. Потребление кофеина составляло менее 30 мг в день в группе вмешательства и от 80 до 110 мг в день в контрольной группе.

Для уменьшения потребления кофеина участников попросили исключить из рациона какао-молоко, мороженое с какао, кофе, кока-колу, шоколадки, шоколадные торты и печенье.

До начала эксперимента среднее количество эпизодов ночного энуреза составляло 3,5 и 3,4 раза в неделю в группе вмешательства и в контрольной группе соответственно. Через месяц после ограничения кофеина число эпизодов снизилось до 2,3 раза в неделю. В контрольной группе этот показатель составил 3,2 раза.

Кроме того, ограничение кофеина значительно снизило тяжесть энуреза у 20,2 и 6,7% детей в группе ограничения кофеина и в контрольной группе соответственно.

Ранее ученые выяснили, что даже небольшая недоношенность повышает риск проблем с развитием ребенка.