Дерматолог назвал главную причину неэффективности антивозрастной косметики

Антивозрастные средства для ухода за кожей неэффективны при недостаточном количестве сна. Об этом сертифицированный американский врач-дерматолог Куин-Джао Сартор рассказал изданию Daily Mail.

Врач объяснил, что при отсутствии здорового ночного сна продолжительностью семь-девять часов организм человека не может эффективно справляться с окислительным стрессом — повреждением клеток активными формами кислорода. Этот процесс может быть запущен вследствие изменения внутриклеточной среды. Нарушение окислительно-восстановительного статуса клеток приводит к токсическим последствиям через производство пероксидов и свободных радикалов. Такое нарушение баланса является мощным пусковым механизмом старения.

Сартор подчеркнул, что при недостатке сна попытки поддержать молодой вид кожи с помощью уходовой косметики на основе ретинола или молочной кислоты будут безуспешны.

Кроме того, он добавил, что недостаток сна приводит к повышению в организме уровня кортизола, гормона стресса. Избыток кортизола может привести к преждевременному обвисанию кожи и появлению морщин. Дело в том, что этот гормон разрушает коллаген — белок, который взаимодействует с другими веществами, такими как эластин, для поддержания эластичности кожи. Дерматолог отметил, что качественный сон предоставляет организму больше возможностей для выработки коллагена и эластина.

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