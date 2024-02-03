Китай вывел на орбиту группу из 11 спутников

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2С» 3 февраля успешно вывела на орбиту группу из 11 спутников Geely-02. Об этом сообщило центральное телевидение Китая.

Ракета была запущена с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая в 07:37 по пекинскому времени (в 02:37 мск).

Спутники компании GeeSpace, выведенные в космос, будут обеспечивать работу сервисов автономного вождения автомобилей Geely Holding, а также связь машин и инфраструктуры для безопасного вождения.

Для ракет-носителей серии «Чанчжэн» это был 508-й по счету запуск.

Китай запланировал серьезный лунный проект на 2024 год. Страна выбрала своей «фирменной» темой исследования обратную сторону Луны. «Чанъэ-6», названный как и все предшественники, в честь китайской богини Луны, сядет близ кратера Аполлон. Луноход соберет два образца: один с поверхности с помощью совка, а другой — с двухметровой глубины; образцы будут доставлены на Землю. В случае успеха человечество получит первые в истории образцы реголита с обратной стороны Луны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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