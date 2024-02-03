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Биологи пересадили клетки печени мышей в их глаза

Nature Communications: изучить клетки печени поможет их пересадка в глаза

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Биологи из Каролинского института пересадили клетки печени мышей в роговицы их глаз, что позволило наблюдать за состоянием печени в реальном времени. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Чтобы остановить или замедлить прогрессирование заболеваний печени, например жировой болезни, необходимо выявить механизмы развития на ранней стадии. Но это затруднено из-за необходимости использования инвазивных методов.

В новой работе ученые пересадили клетки печени (сфероиды) в переднюю камеру глаза мышей. Клетки прикрепились к глазу и стали снабжаться кровеносными сосудами и нервами, необходимыми для их функционирования и выживания. При этом они накапливали жир в том же количестве, что и печень животного. Это позволяет предположить, что работа пересаженных клеток отражает здоровье оригинального органа.

Ученые занимаются трансплантацией клеток и мини-органов в переднюю камеру глаза мышам с 2008 года. Новая работа позволит обеспечить непрерывное и детальное отслеживание изменений в печени на клеточном уровне при развитии заболеваний, либо в ответ на лекарства.

«В последние годы наш метод оказался мощным исследовательским инструментом для мониторинга инсулин-продуцирующих островков поджелудочной железы при развития диабета 2 типа. Теперь платформа расширена до исследований печени, что показывает, что существует потенциал использования этого инструмента и в других областях медицины», — отметили авторы.

Ранее врач рассказала о факторах риска опасной болезни печени.

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