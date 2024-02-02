проект

>

Генетики нашли способ борьбы с редким наследственным заболеванием

SciImmunol: редактирование генов способно нормализовать иммунный ответ

close
100%
Freepik.com

Немецкие ученые из Центра молекулярной медицины им. Макса Дельбрюка в Берлине разработали метод борьбы с некоторыми генетическими болезнями, вызывающими чрезмерный иммунный ответ. Он основан на редактировании генов с помощью инструмента CRISPR-Cas9. Исследование опубликовано в научном журнале Science Immunology (SciImmunol).

Генетики обратили внимание на семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (СГЛ) — редкое и опасное заболевание иммунной системы, обычно встречающееся у младенцев и детей в возрасте до 18 месяцев. Оно вызвано различными мутациями генов, которые препятствуют нормальному функционированию цитотоксических Т-клеток или Т-лимофцитов — иммунных клеток, которые уничтожают пораженные вирусами ткани.

Если ребенок с СГЛ заражается некоторыми вирусами, его Т-лимфоциты не могут противодействовать инфекции. Вместо этого иммунитет вызывает цитокиновый шторм — воспалительную реакцию, которая затрагивает весь организм.

Сегодня СГЛ лечат комбинацией химиотерапии, трансплантации костного мозга и подавляющих иммунитет препаратов, однако уровень летальных исходов все равно остается высоким.
Команда ученых сумела восстановить поврежденный ген под названием перфорин, дефект которого часто встречается у больных СГЛ. В ходе экспериментов лабораторным мышам с искусственно вызванным СГЛ вводили исправленный перфорин, после чего грызуны выздоравливали.

Исследователи рассчитывают, что аналогичное лечение поможет и людям, нормализовав их иммунитет на долгое время или даже навсегда.

Ранее ученые открыли новый способ лечить бактериальные инфекции за счет вирусов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами