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Астрономы нашли «истеричную» черную дыру, устроившую дебош галактических масштабов

TAPJ: сверхмассивная черная дыра Mrk 817 мешает создавать звезды своей галактике

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NASA-Chandra X-ray Center

Исследователи Европейского космического агентства (ЕКА) с помощью космического телескопа XMM-Newton обнаружили необычное поведение сверхмассивной черной дыры в галактике Маркариан 817 (Mrk 817), расположенной в 430 млн лет от Земли в созвездии Дракона. Активность гравитационной воронки отрезала ее родительскую систему от подпитки газом, который нужен для создания новых звезд. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal (TAPJ).

Сверхмассивные черные дыры расположены в центре любой галактики. В некоторых случаях они окружены дисками из газа и пыли (аккреционными дисками), которые питают данные структуры. Колоссальная гравитация черных дыр перегревает материю, заставляя ее светиться и выбрасывая часть вещества наружу со скоростью, близкой к скорости света. Такие объекты называются активными ядрами галактик.

По словам ученых, Mrk 817 демонстрирует еще более редкое и хаотичное поведение — она бесконтрольно извергает газ из аккреционного диска во всех направлениях, создавая так называемые сверхбыстрые ветры черной дыры. Подобная «истерика» приводит к тому, что дыра лишает себя питания и вытесняет газ из родительской галактики, прекращая рождение новых звезд на обширной территории.

Астрономы отметили, что черная дыра Mrk 817 пока остается единственной в своем роде — ранее исследователи космоса не наблюдали настолько буйных черных дыр. Специалисты надеются, что изучение объекта позволит лучше понять его природу и то, каким образом дыре удается поддерживать мощную космическую бурю в течение долгих периодов времени.

Ранее астрономы выяснили, каким образом черные дыры делают из звезд плазменные «спагетти».

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